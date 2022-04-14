Популярный в России универсал разбился на 1 звезду

Это новое поколение Лады Ларгус. В Европе автомобиль продается под названием Dacia Jogger.

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Euro NCAP провела краш-тесты трех моделей. Две из них нам не интересны, так как не поставляются в Россию (Honda HR-V и DS 4 от компании Citroen), а третья может стать новым поколением Лады Ларгус — Dacia Jogger.

Итог краш-тестов Dacia Jogger неутешительный — только одна звезда. Даже у нового Dacia Sandero их было две (отсутствие других объяснили отсутствием в автомобиле систем помощи водителю, которые в значительной степени влияют на результаты).

Самое интересное, что сами краш-тесты Dacia Jogger не проводились. Дело в том, что модель построена на той же платформе, что и Dacia Sandero Stepway, имея с ней множество общих деталей. А Sandero Stepway прошел краш-тесты в прошлом году, включая системы безопасности.

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Таким образом, Jogger получил автоматом результаты краш-теста Sandero. Но это не 2 звезды, поскольку универсал не оснащен напоминанием о непристегнутых ремнях безопасности на третьем ряду сидений. И это минус несколько баллов, что привело к оценке «1 звезда».

Jogger присвоили 70-процентный рейтинг уровня защиты взрослых пассажиров и 69-процентый — уровня защиты детей. Уровень защиты пешеходов составил 41%, а системы безопасности — 39%.

19 из 20 кроссоверов провалили новый краш-тест.

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Фото, видео: Euro NCAP