Stellantis (Peugeot, Citroen, Opel, Jeep) променял Россию на Индию

Но теперь становится понятным, откуда в будущем станет возможен параллельный импорт в Россию автомобилей и компонентов.

Генеральный директор Stellantis N.V. Карлос Таварес подчеркнул стратегическое значение Индии для Stellantis и свое видение развития компании в рамках глобального плана Dare Forward 2030.

Объединенные компании, образовавшие Stellantis, с 2015 года инвестировали более 1 млрд евро в свое присутствие в стране и развитие своих брендов в соответствии с планом правительства страны — «Сделай в Индии».

«Мы стремимся расширять и укреплять наше присутствие в Индии, делая эту стратегическую страну опорой наших глобальных амбиций в рамках плана Dare Forward 2030, — сказал генеральный директор Stellantis Карлос Таварес. — Я горжусь нашими 2500 сотрудниками в Индии, которые каждый день работают над тем, чтобы сделать Stellantis ключевым поставщиком, предлагая чистые, безопасные и доступные мобильные решения».

Stellantis управляет тремя производственными предприятиями в стране (Ранжангаон, Хосур, Тируваллур), центром ИКТ (Хайдарабад) и центром программного обеспечения (Бенгалуру), а также двумя центрами исследований и разработок в Ченнаи и Пуне.

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Производственные и научно-исследовательские базы уже выпускают и экспортируют компоненты и автомобили для ряда рынков за пределами Индии. Со временем также планируют наладить экспорт двигателей, коробок передач и компонентов для других мировых рынков.

Индия является единственной страной, которая производит на местном уровне четыре модели Jeep за пределами Северной Америки (Wrangler, Compass, Meridian и Grand Cherokee) и Citroën C5 Aircross за пределами Франции.

Что же касается России, то под напором коллективного Запада Stellantis присоединился к списку производителей, ограничивших связь со страной. Производство в Калуге приостановлено на неопределенный срок. Предполагалось, что простой продлится до мая, однако производство так и не возобновилось.

Справка

В мировой концерн Stellantis N.V. входят следующие бренды: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move и Leasys.

Минпромторг недавно разрулил ситуацию с присутствием Renault в России, теперь разбирается с другими предприятиями, приостановившими работу в России. В том числе и с Nissan.

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Фото: Zuma/TASS