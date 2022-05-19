Минпромторг обсудит с Nissan дальнейшую деятельность завода в России

Много времени было уделено завершению сделки с Renault, теперь будут разбираться с остальными производителями.

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Минпромторг дал автоконцернам время до июня, чтобы определиться окончательно, уходят они из России или остаются. Страну нельзя держать в подвешенном состоянии, ранее говорил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Июнь не за горами, и производители один за другим начинают делать заявления. Так, генеральный директор компании Nissan Макото Утида сказал недавно, что операции в России и Украине приостановлены на год. Относительно завода в России он не уточнил, но вероятно, это касается и выпуска машин на предприятии.

В ходе очередного общения с журналистами Денис Мантуров отметил, что Минпромторг обсудит с Nissan дальнейшую деятельность завода компании в России в связи с приостановкой производства на длительный срок.

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«По каждому автопроизводителю будем принимать отдельное решение. Мы просто много времени уделили завершению сделки с Renault, плотно занимались ею несколько недель. Продолжим планомерную работу, имеются в виду те компании, которые принимают решения на более длительный срок остановки предприятия, например, тот же самый Nissan — до марта следующего года. С ними будем встречаться первыми», — сказал министр.

Напомним, завод Nissan в Санкт-Петербурге приостановил работу с 14 марта в связи с перебоями поставок комплектующих.

Тем временем завод Renault в Москве продолжит работу под другим названием с другим (вероятно) модельным рядом.

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