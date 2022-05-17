Эксперт: 4 возможных модели на заводе «Москвич» (бывший Renault) — журнал За рулем

Эксперт: 4 возможных модели на заводе «Москвич» (бывший Renault)

Снова вся надежда на китайцев или справимся сами? Об этом размышляет главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

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Максим Кадаков (главный редактор старейшего популярного автомобильного издания «За рулем») поделился своими предположениями относительно автомобилей, которые могут выпускать на заводе «Москвич», совсем недавно принадлежавшем Renault и где производились автомобили французского бренда.

Всего наш эксперт насчитал четыре возможных варианта развития событий, хотя он допускает и какой-то еще один, «секретный» вариант.

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Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

Эксперт: 4 возможных модели на заводе «Москвич» (бывший Renault)
— Гипотетически, один вариант фантастичнее другого. Первый вариант из разряда кухонно-гаражных разговоров. Вот если бы мы возродили тот самый Москвич! Речь о 41-м? Но ведь нет никаких законсервированных линий, никакой технологической оснастки, ничего. А делать новую оснастку для старой модели — это все равно что для новой. Очень дорого и не имеет смысла. Кому нужен Москвич с технологиями сорокалетней давности? Нет ни моторного, ни коробочного производства. Никому такой автомобиль не нужен.

Еще вариант — разработать машину «с нуля». Но сделать это, теоретически, у нас могут только АВТОВАЗ и НАМИ. Очень долгая история, которая протянется не год, и не два. Да и оба предприятия сейчас по уши загружены своими проблемами. Так что это тоже не проходной вариант.

Есть вариант попроще — можно найти какой-нибудь китайский автомобиль, ноунейм или малоизвестный и договориться выпускать из китайских машинокомплектов простенькую модель у нас с логотипом «Москвич». Это более жизнеспособный вариант.

Однако Правительство Москвы ждет новинку уже до конца текущего года. Но в такой сжатый срок ни один другой автомобиль, в том числе китайский, невозможно поставить на конвейер.

И тогда остается один единственный вариант — допустим, это автомобиль Renault Arkana, на который вешают логотип «Москвич». Потому что Аркана здесь выпускалась, и все для этого готово. Но я не думаю, что в Renault на это согласятся, и даже если согласятся, не найдется наружных панелей кузова. Их выпускала компания Alpha Automotive Technologies, которая тоже ушла из России. Допустим, можно забрать штампы и делать самим. Но все равно нужно наладить производство, это не так быстро.

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В наше непростое время возможны любые метаморфозы и, возможно, есть еще пятый вариант, о котором я пока не догадываюсь. Поэтому хотелось бы от столичных властей услышать расшифровку идеи возрождения «Москвича». Ведь автобренд, это не просто какой-то автомобиль с каким-то логотипом. Это идея, идеология, вокруг которой строится все: поведение покупателя, перспективный модельный ряд, ценовая политика, формирование дилерской сети, рекламная кампания и т. д. Но, кроме идеи «а давайте возродим», я ничего этого пока не вижу.

Фото: Depositphotos

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