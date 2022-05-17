Эксперт: 4 возможных модели на заводе «Москвич» (бывший Renault)

Снова вся надежда на китайцев или справимся сами? Об этом размышляет главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Максим Кадаков (главный редактор старейшего популярного автомобильного издания «За рулем») поделился своими предположениями относительно автомобилей, которые могут выпускать на заводе «Москвич», совсем недавно принадлежавшем Renault и где производились автомобили французского бренда.

Всего наш эксперт насчитал четыре возможных варианта развития событий, хотя он допускает и какой-то еще один, «секретный» вариант.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

Еще вариант — разработать машину «с нуля». Но сделать это, теоретически, у нас могут только АВТОВАЗ и НАМИ. Очень долгая история, которая протянется не год, и не два. Да и оба предприятия сейчас по уши загружены своими проблемами. Так что это тоже не проходной вариант.

Есть вариант попроще — можно найти какой-нибудь китайский автомобиль, ноунейм или малоизвестный и договориться выпускать из китайских машинокомплектов простенькую модель у нас с логотипом «Москвич». Это более жизнеспособный вариант.

Однако Правительство Москвы ждет новинку уже до конца текущего года. Но в такой сжатый срок ни один другой автомобиль, в том числе китайский, невозможно поставить на конвейер.

И тогда остается один единственный вариант — допустим, это автомобиль Renault Arkana, на который вешают логотип «Москвич». Потому что Аркана здесь выпускалась, и все для этого готово. Но я не думаю, что в Renault на это согласятся, и даже если согласятся, не найдется наружных панелей кузова. Их выпускала компания Alpha Automotive Technologies, которая тоже ушла из России. Допустим, можно забрать штампы и делать самим. Но все равно нужно наладить производство, это не так быстро.

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В наше непростое время возможны любые метаморфозы и, возможно, есть еще пятый вариант, о котором я пока не догадываюсь. Поэтому хотелось бы от столичных властей услышать расшифровку идеи возрождения «Москвича». Ведь автобренд, это не просто какой-то автомобиль с каким-то логотипом. Это идея, идеология, вокруг которой строится все: поведение покупателя, перспективный модельный ряд, ценовая политика, формирование дилерской сети, рекламная кампания и т. д. Но, кроме идеи «а давайте возродим», я ничего этого пока не вижу.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что на заводе «Москвич» могут выпускать автомобили для такси и каршеринга.



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