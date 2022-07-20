КАМАЗ тестирует новый 19-литровый турбодизель

Утверждается, что по характеристикам он не уступает европейским аналогам.

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Входящий в состав КАМАЗа «Тутаевский моторный завод» (ТМЗ) сообщил о начале тестов в реальных условиях нового турбодизеля ТМЗ-8807.10, предназначенного для высокопроизводительной сельхозтехники.

Рабочий объем ТМЗ-8807.10 составляет 18,47 л, он укомплектован двумя турбокомпрессорами, чугунными головками блока цилиндров, электронной системой управления, оригинальной схемой балансировки коленвала. Мощность двигателя — 653 л.с.

Опытный образец агрегата установили в кормоуборочный комбайн КВК-8060 производства «Гомсельмаш» — эта белорусская компания является партнером КАМАЗа в проекте.

Комбайн КВК-8060, в составе которого работает опытный экземпляр мотора ТМЗ-8807.10. Фото: Пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

В мае 2022 года комбайн с мотором ТМЗ-8807.10 успешно прошел стендовые испытания, а с июня начался этап эксплуатационных тестов на полях крупного агропромышленного предприятия.

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Как отмечает пресс-служба КАМАЗа, проверка в реальных условиях поможет конструкторам изжить «детские болезни» — проблемы и резервы для повышения эффективности изделия, которые невозможно просчитать или обнаружить ни с помощью самой современной системы трехмерного моделирования, ни на испытательном стенде механосборочного цеха. Результаты первой недели испытаний обнадежили — выяснилось, что по расходу топлива и тяге новый турбодизель не уступает аналогам европейского производства. Как преимущество отмечено удобство технического обслуживания чугунных головок цилиндров. В процессе использования комбайна с опытным мотором пришлось донастроить электронную систему управления — это сделали специалисты «Электротехнического завода ЭЛЗА», т.е. компании-поставщика детали.

Пока комбайн КВК-8060 с новым турбодизелем выполняет сезонные работы по подбору валков многолетних трав. В конце лета начнутся наиболее суровые испытания по уборке кукурузы, которые продлятся до ноября.

ТМЗ-8807.10 в перспективе станет заменой европейским и американским моторам в российских и белорусских высокопроизводительных комбайнах.

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Фото: Пресс-служба ПАО «КАМАЗ»