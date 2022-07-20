Nissan представил новое поколение X-Trail — журнал За рулем

Nissan представил новое поколение X-Trail

Система e-4ORCE новой генерации должна подарить модели отличную динамику и управляемость.

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Компания Nissan представила кроссовер X-Trail четвертого поколения на домашнем для марки рынке, в Японии. Очевидно, что модель станет глобальной, и возможно, в будущем доберется и до России. Но пока известна только дата дебюта в Стране восходящего солнца: японские дилеры предложат первые машины покупателям 25 июля.

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Официальный пресс-релиз скуп на технические подробности, однако доподлинно известно, что под капотом окажется VC-Turbo — первый в мире двигатель с переменной степенью сжатия. Устанавливаемая с 2018 года на Infiniti QX50 2,0‑литровая «турбочетверка» с таким названием развивает 268 л.с. и 380 Нм.

Nissan представил новое поколение X-Trail

Вместе с тем, в Nissan подчеркивают, что X-Trail — важная веха на пути электрификации компании, поэтому турбомотор тут служит, в том числе, для выработки электроэнергии в рамках фирменной системы e-POWER. Это должно дать «мощные ощущения от вождения и непревзойденную бесшумность при сохранении высокой топливной экономичности», говорят в пресс-службе.

Nissan представил новое поколение X-Trail

Кроме того, полноприводные версии оснащены обновленной системой e-4ORCE, которая объединяет технологии полного привода и управления. По идее, это должно наделить X-Trail отличной динамикой и управляемостью.

Nissan представил новое поколение X-Trail

Nissan представил новое поколение X-Trail

Nissan представил новое поколение X-Trail

В пакете систем безопасности заявлены: адаптивный головной свет, система Safety Assist 360 (камеры, радар и сонар для наблюдения за окружением автомобиля принятия меры безопасности), автопилот ProPilot с дополнением Navi-link и функциями считывания ограничений скорости, поддержки торможения в поворотах и автопарковки.

Nissan представил новое поколение X-Trail

Nissan представил новое поколение X-Trail

По комфорту X-Trail щеголяет вот чем: цифровая приборка диагональю 10,8", дисплей 12,3" для мультимедиа и навигации с голосовым управлением, аудио Bose Premium Sound System, багажное отделение, описываемое как «лучшее в классе», а также автономный источник питания с мощностью до 1,5 кВт.

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В Японии для версий с передним приводом подготовлено три комплектации (от 3,2 млн иен, то есть около 1,3 млн рублей) и четыре комплектации для полного привода (от 3,5 млн иен, или 1,4 млн рублей), одна из которых — с тремя рядами сидений.

  • В России X-Trail хорошо известен по предыдущему поколению — такие машины собирали на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. По последним данным, в сентябре этот завод может вернуться к работе.
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Фото: Nissan

Nissan представил новое поколение X-Trail

Система e-4ORCE новой генерации должна подарить модели отличную динамику и управляемость.

Nissan представил новое поколение X-Trail — фото 1348892Nissan представил новое поколение X-Trail — фото 1348893Nissan представил новое поколение X-Trail — фото 1348894Nissan представил новое поколение X-Trail — фото 1348895Nissan представил новое поколение X-Trail — фото 1348889Nissan представил новое поколение X-Trail — фото 1348890Nissan представил новое поколение X-Trail — фото 1348891Nissan представил новое поколение X-Trail
Nissan представил новое поколение X-Trail

Система e-4ORCE новой генерации должна подарить модели отличную динамику и управляемость.

Nissan представил новое поколение X-Trail — фото 1348894Nissan представил новое поколение X-Trail — фото 1348893Nissan представил новое поколение X-Trail — фото 1348890Nissan представил новое поколение X-Trail — фото 1348895Nissan представил новое поколение X-Trail — фото 1348891Nissan представил новое поколение X-Trail — фото 1348892Nissan представил новое поколение X-Trail — фото 1348889Nissan представил новое поколение X-Trail
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Отзывы о Nissan X-Trail (18)

Nissan 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Рестайлинг

Недостатки:

Нету

Комментарий:

В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден ...

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