Nissan представил новое поколение X-Trail

Система e-4ORCE новой генерации должна подарить модели отличную динамику и управляемость.

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Компания Nissan представила кроссовер X-Trail четвертого поколения на домашнем для марки рынке, в Японии. Очевидно, что модель станет глобальной, и возможно, в будущем доберется и до России. Но пока известна только дата дебюта в Стране восходящего солнца: японские дилеры предложат первые машины покупателям 25 июля.

Официальный пресс-релиз скуп на технические подробности, однако доподлинно известно, что под капотом окажется VC-Turbo — первый в мире двигатель с переменной степенью сжатия. Устанавливаемая с 2018 года на Infiniti QX50 2,0‑литровая «турбочетверка» с таким названием развивает 268 л.с. и 380 Нм.

Вместе с тем, в Nissan подчеркивают, что X-Trail — важная веха на пути электрификации компании, поэтому турбомотор тут служит, в том числе, для выработки электроэнергии в рамках фирменной системы e-POWER. Это должно дать «мощные ощущения от вождения и непревзойденную бесшумность при сохранении высокой топливной экономичности», говорят в пресс-службе.

Кроме того, полноприводные версии оснащены обновленной системой e-4ORCE, которая объединяет технологии полного привода и управления. По идее, это должно наделить X-Trail отличной динамикой и управляемостью.

В пакете систем безопасности заявлены: адаптивный головной свет, система Safety Assist 360 (камеры, радар и сонар для наблюдения за окружением автомобиля принятия меры безопасности), автопилот ProPilot с дополнением Navi-link и функциями считывания ограничений скорости, поддержки торможения в поворотах и автопарковки.

По комфорту X-Trail щеголяет вот чем: цифровая приборка диагональю 10,8", дисплей 12,3" для мультимедиа и навигации с голосовым управлением, аудио Bose Premium Sound System, багажное отделение, описываемое как «лучшее в классе», а также автономный источник питания с мощностью до 1,5 кВт.

В Японии для версий с передним приводом подготовлено три комплектации (от 3,2 млн иен, то есть около 1,3 млн рублей) и четыре комплектации для полного привода (от 3,5 млн иен, или 1,4 млн рублей), одна из которых — с тремя рядами сидений.

В России X-Trail хорошо известен по предыдущему поколению — такие машины собирали на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. По последним данным, в сентябре этот завод может вернуться к работе.

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Фото: Nissan