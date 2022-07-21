Билеты на речные прогулки теперь можно купить в приложении «Московский транспорт»

В городское приложение «Московский транспорт» интегрирован речной транспорт, теперь в приложении можно отслеживать движение судов в акватории столицы на карте, покупать билеты, узнавать расписание, а также находить причалы и строить маршруты к ним на разных видах транспорта.

, руководитель Центра организации дорожного движения:

— Водный транспорт в Москве переживает второе рождение. Только в прошлом году суда на Москве-реке перевезли более 1 млн 200 тысяч пассажиров. Наша задача — сделать речные перевозки комфортными и безопасными и интегрировать их в городскую транспортную систему. Для этого мы добавили в приложение «Московский транспорт» функционал, который позволит пользоваться судами как привычным городским транспортом. Например, пассажиры уже привыкли, что они могут найти остановку на карте, узнать, где находится нужный автобус и во сколько прибудет. Аналогичные возможности теперь есть и для речного транспорта. Особенно важно, что в приложении можно приобрести билет на речную прогулку.

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Приложение «Московский транспорт» разрабатывается как платформа MaaS (Mobility-as-a-Service, «мобильность как услуга»). В ней разные виды транспорта объединены в едином цифровом пространстве, а маршруты и тарифы персонализированы под каждого пользователя.

Сейчас в приложение интегрирован весь городской транспорт, велопрокат, такси, каршеринг и прокат самокатов, а в июле появились функции для автомобилистов, включая построение маршрута с учетом загруженности и перекрытий дорог и оплату парковки.

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Фото: Департамент транспорта Москвы, АГН «Москва»