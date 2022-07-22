Воры и угонщики: пострадавшие рассказали, чего опасаться

Сняли номер и просили выкуп, вскрыли салон, выдрали фары, слили бензин — вам такое знакомо?

Участятся ли случаи хищений деталей с припаркованных автомобилей, а также угонов самих авто в связи с наметившимся дефицитом запчастей? На это тему «За рулем» решил поразмышлять с аналитическим агентством «Автостат». Мы с коллегами спросили у читателей, сталкивались ли они с воровством и угонами лично? И вот какие ответы мы получили.

Из тех, кто все же оказался жертвой преступников, чаще всего лишались элементов обвеса (бамперы, накладки) или же бензина, который наутро оказывался слитым с бака. Суммарно таким образом пострадало почти 10% участников онлайн-опроса из 1100 респондентов.

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Остальные случаи можно счесть редкими: любая из прочих неприятностей коснулась всего 2% ответивших или менее того. А большинство наших читателей — более 84% — никогда не сталкивались с автомобильным воровством или угонами.

Константин Васильев, шеф-редактор сайта «За рулем»:





— Помню, как несколько лет назад приезжал к брату в Тольятти на машине. И он мне посоветовал на ночь во дворе ее не оставлять. Надежнее — на платной стоянке. Оказалось, что за пару дней до этого в темном углу двора за ночь буквально разобрали чей-то Land Cruiser. Сняли колеса, двери, салон и даже переднюю панель частично разобрали. Работали явно профи, командой. И никто ничего не заметил, так как в ту ночь лил сильный дождь.

Но, справедливости ради, это, пожалуй, единственный подобный случай на моей памяти. Ну, разве что однажды с моей машины свинтили колпачки колесных вентилей. Помните, еще такой тренд в Тик-Токе был? Но это ерунда — детские шалости.

Сегодня почти на каждом подъезде установлена видеокамера. На дорогах их тоже все больше и больше. Словом, в городе машина постоянно на виду, где бы вы ее ни припарковали. А это очень действенный способ защиты от воровства.

И очень сомневаюсь, что волну краж подстегнет грядущий дефицит запчастей. Поскольку дефицит этот не взрывной, а растянут во времени. Грубо говоря, к моменту, когда закончатся уже ввезенные запчасти, подоспеет параллельный импорт. Острая нехватка коснется определенных компонентов для редких модификаций автомобилей. Масс-маркет же приспособится достаточно быстро, как это всегда и бывало. Словом, нет причин для паники. Но в темных закоулках все же машину не оставляйте.

Кстати, мы нашли более 10 нестандартных и недорогих способов защитить машину от угона.

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Фото: Depositphotos