Автомобили с пробегом подорожали на 17%

Аналитики отметили стабилизацию цен всего на один месяц.

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Эксперты агентства «Автостат» сравнили цены подержанных машин в текущем месяце с началом года. Для наглядности посчитали среднюю стоимость. И она на 17 % превысила показатели января.

Так, в начале 2022-го автомобиль с пробегом можно было купить в среднем за 1 млн 049 тыс. рублей. А к середине лета за аналогичную покупку придется отдать уже на 175 тыс. рублей больше.

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А вот если сравнивать с тем же периодом прошлого года, то цены взлетели больше чем в два раза — машины подорожали на 61%. В денежном эквиваленте это примерно 463 тыс. рублей.

Эксперты также напомнили, что рост цент на подержанные авто наблюдался на протяжении 20 месяцев, то есть с сентября 2021 года. Исключением стали май и июня. В мае они впервые снизились, правда, всего на 3%. В июне планка осталась почти неподвижной, поднялась только на 0,1%. А уже в июле цены снова пошли в рост.