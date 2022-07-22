В России запатентовали навороченную мигалку ГИБДД

В комплекс встроены четыре камеры, при помощи которых система автоматически фиксирует нарушителей ПДД.

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В России выдан патент на промышленный образец интеллектуальной балки для патрульных автомобилей ГИБДД — в ней помимо традиционных проблесковых маячков и сирены смонтирован комплекс фото- и видеофиксации нарушений ПДД с четырьмя камерами.

Разработчиком устройства является московская компания «Технологии распознавания», которая специализируется на дорожных камерах и программном обеспечении.

Интеллектуальная балка для патрульных автомобилей ГИБДД. Фото: ФИПС

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Интеллектуальная балка в полностью автоматическом режиме фиксирует в транспортном потоке почти весь спектр основных нарушений ПДД — от заезда на стоп-линии, проезда по выделенным полосам до неправильных разворотов, перестроений и стоянки под запрещающими знаками. Комплексы также смогут фиксировать нарушителей, которые не оплачивают парковку. Система в непрерывном режиме работает на 360 градусов вокруг патрульного автомобиля. В будущем устройства могут применять для проверки автомобилей, попавших в объектив, по базам розыска.

Интеллектуальная балка для патрульных автомобилей ГИБДД. Фото: ФИПС

В конце июня глава ГИБДД России Михаил Черников говорил, что с июля ведомство начнет тестировать интеллектуальные балки в составе патрульных машин (по одной в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге). Испытания продлятся минимум три месяца.

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Фото: ООО «Технологии распознавания» / ФИПС