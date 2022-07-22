Новые антикризисные требования для такси

Водителям потребуются особые навыки для работы на новых автомобилях без ABS.

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Модификации Lada Granta без системы ABS и подушек безопасности начали поступать в российские таксопарки. Об этом написала Газета.ру. Выпуск таких автомобилей начали летом этого года в связи с прекращением поставок некоторых компонентов из-за границы. Пониженная стоимость таких машин сделала их доступнее для потребителей.

Антикризисные автомобили перевозить пассажиров в столице пока не начали. А вот регионы их уже закупают. Эту информацию подтверждают и автодилеры.

Также таксопарки принимают такие авто в аренду от частных лиц.

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Пассажиры такси в таких автомобилях, вероятно, не заметят разницы во время поездки. За исключением тех случаев, когда в машине отсутствует кондиционер. А вот от водителей управление таким авто требует особой подготовки.

Летом проблема с отсутствием ABS мало кого волнует, но что будет зимой?

«Например, если водитель привык к автомобилю с ABS, то пересесть на машину без этой системы ему будет сложно. В экстренной ситуации он может не успеть сориентироваться», — приводит издание мнение эксперта. Председатель Союза пассажиров даже считает, что в таком случае водителю для допуска к работе в такси необходимо сдать дополнительный экзамен.

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Фото: unsplash