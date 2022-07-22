Названы регионы, в которых бензин подешевел заметнее всего

Эксперты отмечают снижение стоимости топлива на протяжении 19 недель. Но цена падает только на один вид топлива.

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Снижение стоимости бензина АИ-92 зафиксировали специалисты агентства «Росстат». Их подсчеты приводит новостной портал «Прайм». Однако процент, на который снижается стоимость, совсем не высокий. За последнюю неделю бензин подешевел всего на 0,02% или 1 копейку — до 47,14 руб. за литр. Начались такие изменения еще в первую неделю марта. С тех пор показатель меняется только в меньшую сторону.

Что касается других марок, таких как АИ-95 и АИ-98, то их стоимость в отчетном периоде остается на прежнем уровне. Она составляет 51,21 и 60,11 рубля за литр соответственно. Литр дизельного топлива также по-прежнему стоит 54,4 рубля.

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При этом в некоторых регионах России средние значения стоимости бензина могут разниться.

Так, самые большие изменения в сторону снижения эксперты фиксируют в Ханты-Мансийском автономном округе — на 0,7%. Следом за ним Ямало-Ненецкий автономный округ — минус 0,6%. А вот в Санкт-Петербурге средняя стоимость горючего наоборот увеличилась, но всё так же незначительно — на 0,1%.

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Фото: Сергей Мальгавко/TASS