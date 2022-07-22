Стало известно, что будут выпускать под марками Волга-21 и Чайка

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О том, что Горьковский автозавод подал такую заявлку, сообщило агентство «Москва». Специалисты издания отметили, что товарные знаки регистрируют в соответствии с международной классификацией товаров и услуг. Она, в свою очередь, позволяет выпускать под этими брендами пиво, гаечные ключи, зажигалки, предметы быта и даже нижнее белье.
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Представители автозавода прокомментировали эту информацию. Сейчас компания владеет этими торговыми знаками для выпуска машин и игрушек. Новый патент, заверили в ГАЗ, будет использоваться для выпуска сувенирной продукции.
Начать выпускать сувениры, по словам представителей завода, планируют уже в ближайшее время. Для реализации будут использовать площадки в интернете. Продукцию можно будет увидеть и на автомобильных выставках, и в музее истории автозавода в Нижнем Новгороде.
Начать выпускать сувениры, по словам представителей завода, планируют уже в ближайшее время. Для реализации будут использовать площадки в интернете. Продукцию можно будет увидеть и на автомобильных выставках, и в музее истории автозавода в Нижнем Новгороде.
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