Стало известно, что будут выпускать под марками Волга-21 и Чайка

Представители автозавода прокомментировали эту информацию. Сейчас компания владеет этими торговыми знаками для выпуска машин и игрушек. Новый патент, заверили в ГАЗ, будет использоваться для выпуска сувенирной продукции.



Начать выпускать сувениры, по словам представителей завода, планируют уже в ближайшее время. Для реализации будут использовать площадки в интернете. Продукцию можно будет увидеть и на автомобильных выставках, и в музее истории автозавода в Нижнем Новгороде.