150 новых автокемпингов появится в России

Средства на создание мест для стоянки и отдыха выделит Ростуризм. Слова главы ведомства приводит агенство «Интерфакс». Общая сумма субсидий регионам России в этом году составила 3,5 млрд.рублей. Из них именно на строительство кемпингов — 700 миллионов.
Главное направление, где необходимо строительство таких площадок, — юг России. Именно там сосредоточен основной поток туристов. Однако прежде чем начать строительство, нужно выбрать подходящие площадки.
Для этого специалисты изучили мнение туристов. Многие из них отмечают, что кемпинг не может быть просто площадкой в поле. В нем должны быть коммуникации: электричество, водоснабжение, место для сбора отходов.
В качестве примера специалисты приводят полуостров Крым. Там уже выбрали 20 площадок для будущих кемпингов. Также в статье отмечают, что аналогичную работу проводили уже в прошлом году. Тогда построили 120 новых площадок для путешественников на автомобилях.
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