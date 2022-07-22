150 новых автокемпингов появится в России

Решение об их строительстве приняли в связи с ростом интереса россиян к путешествиям на автомобилях.

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Средства на создание мест для стоянки и отдыха выделит Ростуризм. Слова главы ведомства приводит агенство «Интерфакс». Общая сумма субсидий регионам России в этом году составила 3,5 млрд.рублей. Из них именно на строительство кемпингов — 700 миллионов.

Главное направление, где необходимо строительство таких площадок, — юг России. Именно там сосредоточен основной поток туристов. Однако прежде чем начать строительство, нужно выбрать подходящие площадки.





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Для этого специалисты изучили мнение туристов. Многие из них отмечают, что кемпинг не может быть просто площадкой в поле. В нем должны быть коммуникации: электричество, водоснабжение, место для сбора отходов.

В качестве примера специалисты приводят полуостров Крым. Там уже выбрали 20 площадок для будущих кемпингов. Также в статье отмечают, что аналогичную работу проводили уже в прошлом году. Тогда построили 120 новых площадок для путешественников на автомобилях.