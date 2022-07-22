Доверил машину подростку и сам сдал его полиции

В салоне парень нашел бутылку пива, которую выпил перед поездкой... Закончилась она в кювете.

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Житель Томской области попал под уголовную статью за угон своего автомобиля, который (угон) он сам же и выдумал. Причем в процессе умудрился еще и подставить несовершеннолетнего. Как сообщает сайт МВД Медиа, гражданин позвонил в пункт полиции в селе Пудино и сообщил об угоне. По дороге к нему домой полицейские заметили улетевшую в кювет уазовскую «буханку».

Внутри стражи закона обнаружили растерянного юношу 17 лет, а когда вызванный ими владелец внедорожника прибыл на место происшествия, выяснилось, что он же и дал подростку машину — покататься. Ситуация усугубилась тем, что парень нашел в салоне бутылку пива, которую выпил перед поездкой.

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В итоге он не справился с управлением, вылетел с дороги, повредил автомобиль, а также опору линии электропередач. Затем позвонил хозяину машины, а тот испугался ответственности и сделал ложное заявление об угоне. На подростка составлены протоколы по части 2 статьи 12.26, части 1 статьи 12.7, части 2 статьи 12.37 и статьи 20.21 КоАП РФ. Мать также привлечена к ответственности — по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

Хозяин получил протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, а также уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос».

Каждый день жизнь подсказывает нам, что садясь за руль нужно быть предельно внимательным и осторожным — как в этом случае с обгоном через двойную сплошную.

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Фото: mvdmedia.ru