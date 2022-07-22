Kia начала продавать обновленный Seltos

Дизайн модели осовременили, а мощность двигателя повысили на 21 л.с.

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Выпускаемый с 2019 года компактный кроссовер Kia Seltos подвергли модернизации — первым обновленный вариант популярной модели получил рынок Южной Кореи (продажи стартовали 22 июля).

Экстерьер освежили «малой кровью» — изменили стиль блок-фар и фонарей, бамперов, дверцы багажника. Решетку радиатора сделали крупнее по площади, внутрь нее поместили сегменты дневных ходовых огней.

В салоне — цифровой щиток приборов диагональю 10,25 дюйма, он выполнен цельным блоком с экраном медиасистемы (также 10,25 дюйма). Вместо традиционного селектора АКП применен поворотный переключатель. Более эргономичным стал блок управления микроклиматом.

Модернизированный Kia Seltos

Модернизированный Kia Seltos Модернизированный Kia Seltos

По части техники изменения следующие: 1,6-литровый бензиновый турбомотор T-GDI, который предлагался для модели в том числе и в России, отныне развивает 198 л.с. вместо прежних 177 л.с. Изменена трансмиссия — агрегат работает в связке с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом вместо 7-ступенчатого преселективного робота DCT. Крутящий момент у мотора остался прежним — 265 Нм.

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В Корее также впервые начали продавать Seltos с 2,0-литровым бензиновым атмосферным мотором мощностью 149 л.с. (в России он известен с момента появления Seltos). Двигатель сочетается с бесступенчатым вариатором.

Привод у кроссовера по-прежнему передний или полный (по выбору покупателя).

Модернизированный кроссовер в Корее стоит 20 620 000–26 850 000 вон в зависимости от модификации (888 000–1 156 000 рублей).

Напомним, Kia Seltos для России производили на заводе «Автотор» в Калининграде, однако из-за ужесточения антироссийских санкций предприятие простаивает с начала мая. Сроки появления обновленного Seltos на российском рынке в текущей ситуации спрогнозировать невозможно.

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Фото: пресс-служба Kia