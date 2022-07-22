Kia начала продавать обновленный Seltos

Выпускаемый с 2019 года компактный кроссовер Kia Seltos подвергли модернизации — первым обновленный вариант популярной модели получил рынок Южной Кореи (продажи стартовали 22 июля).
Экстерьер освежили «малой кровью» — изменили стиль блок-фар и фонарей, бамперов, дверцы багажника. Решетку радиатора сделали крупнее по площади, внутрь нее поместили сегменты дневных ходовых огней.
В салоне — цифровой щиток приборов диагональю 10,25 дюйма, он выполнен цельным блоком с экраном медиасистемы (также 10,25 дюйма). Вместо традиционного селектора АКП применен поворотный переключатель. Более эргономичным стал блок управления микроклиматом.
По части техники изменения следующие: 1,6-литровый бензиновый турбомотор T-GDI, который предлагался для модели в том числе и в России, отныне развивает 198 л.с. вместо прежних 177 л.с. Изменена трансмиссия — агрегат работает в связке с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом вместо 7-ступенчатого преселективного робота DCT. Крутящий момент у мотора остался прежним — 265 Нм.
В Корее также впервые начали продавать Seltos с 2,0-литровым бензиновым атмосферным мотором мощностью 149 л.с. (в России он известен с момента появления Seltos). Двигатель сочетается с бесступенчатым вариатором.
Привод у кроссовера по-прежнему передний или полный (по выбору покупателя).
Модернизированный кроссовер в Корее стоит 20 620 000–26 850 000 вон в зависимости от модификации (888 000–1 156 000 рублей).
Напомним, Kia Seltos для России производили на заводе «Автотор» в Калининграде, однако из-за ужесточения антироссийских санкций предприятие простаивает с начала мая. Сроки появления обновленного Seltos на российском рынке в текущей ситуации спрогнозировать невозможно.
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