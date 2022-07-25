Российские потребители подали в суд на компанию Bosch

Компания покинула наш рынок, и есть мнение, что сделала она это некорректно, нарушив права российских граждан.

Общественная потребительская инициатива (ОПИ) подготовила иск в Химкинский городской суд к компании Bosch из-за нарушения прав потребителей, а именно — невыполнения ею гарантийных обязательств, пишут «Известия».

Иски поданы сразу к двум юридическим лицам, представляющим в России компанию Bosch и входящим в ее состав: ООО «Роберт Бош», которая занимается импортом в РФ садовой техники, электрифицированных и автомобильных компонентов, и ООО «БСХ Бытовые приборы», отвечающей за импорт и производство бытовой техники, в том числе утюгов, пылесосов, стиральных, посудомоечных машин, кофеварок, блендеров, духовых шкафов и т.д.

В исковом заявлении говорится, что, следуя антироссийским экономическим санкциям, немецкая компания Robert Bosch GmbH (Bosch) приостановила свою деятельность в России, но при этом юридические обязанности перед российскими потребителями у нее остались. В том числе по замене бракованного товара новым этой же марки, а также другие гарантийные обязательства. Однако ничего из этого не выполняется, а значит, компании-представители нарушают возложенные на них законом обязанности и законные права российских потребителей, подчеркивается в иске.

За последние три года Bosch реализовал на российском рынке продукции на 250 млрд рублей. И в эту сумму была, в том числе, заложена оплаченная российскими гражданами гарантийная и послегарантийная поддержка.

Компания не только ущемляет права потребителей, но и закрыла производства на территории России, на которых были заняты тысячи работников. Ущерб нанесен и смежным областям, которым жизненно необходима продукция бренда (в том числе автокомпоненты для производства легковых и грузовых автомобилей).

Материалы по теме Bosch приостановил работу в России

ОПИ просит признать противоправными действия Bosch, а также заставить возобновить импорт или производство товаров бренда в объеме, необходимом для исполнения компанией гарантийных обязательств.

Специалисты рынка говорят, что проблема не в том, что иностранные бренды ушли из России, а в том, что многие из них действительно перестали выполнять гарантийные обязательства. Обязанности по отношению к технике параллельного импорта компании также не признают.