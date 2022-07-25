Пьяный водитель умудрился «влипнуть» сразу в два уголовных дела

А попутно было составлено еще два административных протокола.

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В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему (Приморский край) поступило сообщение от местного жителя о дорожно-транспортном происшествии. В районе улицы Вокзальной водитель иномарки наехал на пешехода и скрылся. К счастью, медпомощь тому не понадобилась, но наряд ДПС выехал на поиски скрывшегося водителя.

Разыскиваемую машину удалось найти в районе дома 67 по улице Фрунзе. За рулем находился 40-летний явно нетрезвый мужчина без водительских прав. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя у него в крови, сообщает МВД.Медиа.

Водитель предложил инспектору ДПС взятку в размере 16 тысяч рублей. Тот предупредил нарушителя об ответственности, однако тот не послушал и положил деньги в фуражку автоинспектора, лежавшую на заднем сиденье служебного автомобиля.

В результате факт дачи взятки должностному лицу задокументировала прибывшая на место следственно-оперативная группа отдела полиции.

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В итоге на действия нарушителя было составлено сразу два административных протокола: по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» и по части 12 статьи 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

Также возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ — «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Установлено, что этого человека ранее уже привлекали к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. За что он был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на 1 год 6 месяцев.

Ну и «вишенка на торте» — возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки».

Пока злостному нарушителю назначено 15 суток административного ареста.