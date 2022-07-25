Автомобилистам напомнили, как оспорить выписанный ГИБДД штраф

Важно: с момента получения постановления должно пройти не более 10 суток.

После получения копии постановления об административном правонарушении штраф можно оспорить в десятидневный срок, напомнил агентству «Прайм» ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин. Если жалоба будет подана именно в этот срок, то постановление не вступит в свою законную силу.

Если же срок пропущен, то к жалобе нужно приложить ходатайство о восстановлении пропущенного срока обжалования постановления. Но не факт, что его удовлетворят. Если же пойдут навстречу, штраф можно будет оспорить.

Жалобы подаются в то ведомство, которое его выписало.

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В Москве это ГИБДД, Московская Административная Дорожная Инспекция (МАДИ) или Администратор московского парковочного пространства (АМПП). Штрафы ГИБДД оспариваются либо лично в отделении, либо через сайт госуслуг. Штрафы с камер — на сайте суда, а штрафы от АМПП — на порталах mos.ru, «Автокод» или «Московский транспорт».

Штрафы от МАДИ оспариваются так же, как и от АМПП, или через электронную приемную Правительства Москвы.

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