GAC возобновила поставки конкурента Skoda Kodiaq

Так, кроссовер GAC GS5 скоро снова можно будет купить в России.

Партия этих машин замечена на стоянке и прибыла в РФ вслед за флагманскими GS8, сообщает портал «Китайские автомобили».

В представительстве GAC Motor не стали отрицать, что GS5 уже находятся на корпоративном складе, и российские покупатели уже скоро смогут купить кроссоверы в двух хорошо оснащенных комплектациях. За Luxe попросят 2 409 000 рублей, за Premium — в 2 559 000 рублей.

Двигатель у модели GS5 всего один — 1,5-литровый турбомотор мощностью 137 л.с., агрегатированный 6-диапазонным автоматом Aisin. Привод только передний.

В стандартное оснащение входит светодиодная оптика, кожаный салон, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка, круиз-контроль и камера заднего вида. В «зимний» пакет вошли обогревы передних кресел, ветрового и заднего стекол и боковых зеркал.

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Топовые версии получили шторки безопасности, контроль слепых зон, панорамный люк (вместо обычного), бесконтактное открывание багажника, подсветку салона и другие функции.

В GAC Motor рассказали изданию, что на следующей неделе GS5 начнут поступать дилерам. Напомним, кроссоверы перестали продавать еще в ноябре 2021-го — примерно через год после старта продаж.

Габариты GAC GS5 — 4695 х 1885 х 1726 мм, колесная база — 2710 мм. Для сравнения, у Skoda Kodiaq это: 4697 x 1882 x 1676, колесная база — 2791 мм. Правда, для этого кроссовера доступен как передний, так и полный привод.