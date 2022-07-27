Что делать, если машина пострадала от ливня

Юрист рассказал о нескольких способах получения страховых выплат. Эта возможность есть даже у тех владельцев, кто не оформлял каско

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В последнее время тема наводнений стала актуальной. Потопы, особенно в южных городах, провоцируют сильные ливни. Только во время урагана в Сочи от потоков воды пострадало более 120 автомобилей.

Автомобилисту, попавшему в такую ситуацию, проще всего получить выплату по каско. Но и в этом есть свои нюансы, рассказал юрист Али Алиев в интервью телеканалу МИР 24. Важно, чтобы повреждение авто в стихийном бедствии, а именно наводнении или потопе, было прописано в договоре как страховой случай. А вот если этого пункта нет, то и выплату от страховой получить не удастся.

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Также важно, как именно машина получила повреждения в потопе. Если автомобиль пострадал во время движения, то поломка может классифицироваться по-другому. В этом случае возможен гидроудар в двигателе, и ремонт после такого намного дороже.

Если же у владельца не оформлен договор каско, то отчаиваться не стоит, считает юрист. Получить выплату можно и в этом случае. В первую очередь нужно зафиксировать повреждения. Можно снять фото- или видеообзор случившегося, записать время и место. Затем вызвать полицию для фиксации случая. Не стоит перемещать автомобиль с места, где он получил повреждения.

Решать вопрос с компенсацией владельцу придется самостоятельно. Для этого юрист советует выяснить, кому принадлежит территория, где пострадал автомобиль. Тем самым понять, кто нес ответственность за состояние ливневой канализации. Далее необходимо оценить ущерб, составить претензию и выйти с ней на досудебное урегулирование.

Если в досудебном порядке решить вопрос не получится, то придется обращаться в суд. Но юрист отмечает, что в большинстве случаев суды встают на сторону автовладельцев.

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Фото: АГН «Москва»