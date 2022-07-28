Фольксваген окончательно покинет Россию? Не совсем

Вчера стало известно, что производитель ищет покупателя на свой калужский завод. Появилась информация о том, кто может приобрести актив.

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Потенциальным покупателем называют компанию «Азия Авто» из Казахстана, сообщил источник «Ведомостей» . Интересно, что у этой компании есть лицензия на выпуск автомобилей Volkswagen и Skoda. Поэтому, теоретически, она сможет продолжить выпуск немецких автомобилей, однако уже под своим контролем. По информации издания, Фольксваген до конца текущего года должен окончательно определиться с планами.

Сборкой машин Lada, Kia, Skoda и Chevrolet «Азия Авто» занималась в казахском Усть-Каменогорске до 2021 г. Однако сейчас производитель испытывает трудности в связи с невыполнением требований по локализации производства.

Это вызывает сомнения в ее способности приобрести российский завод. Связаться с концерном «Азия Авто» изданию не удалось. Понятно, что Фольксвагену важно сохранить присутствие в России, слишком много сил и средств вложено в местное производство, поэтому, возможно, это просто одна из юридических схем.

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Представительство VW однозначных комментариев не дает, отмечая лишь, что компания постоянно следит за текущими событиями и рассматривает различные сценарии, но никаких решений не принято.

По информации источников, немецкий автоконцерн Volkswagen начал готовиться к продаже завода в Калуге.



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Фото: Станислав Красильников/ТАСС