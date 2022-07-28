Фольксваген окончательно покинет Россию? Не совсем

Сборкой машин Lada, Kia, Skoda и Chevrolet «Азия Авто» занималась в казахском Усть-Каменогорске до 2021 г. Однако сейчас производитель испытывает трудности в связи с невыполнением требований по локализации производства.
Это вызывает сомнения в ее способности приобрести российский завод. Связаться с концерном «Азия Авто» изданию не удалось. Понятно, что Фольксвагену важно сохранить присутствие в России, слишком много сил и средств вложено в местное производство, поэтому, возможно, это просто одна из юридических схем.
Представительство VW однозначных комментариев не дает, отмечая лишь, что компания постоянно следит за текущими событиями и рассматривает различные сценарии, но никаких решений не принято.
- По информации источников, немецкий автоконцерн Volkswagen начал готовиться к продаже завода в Калуге.
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС