Российских Фольксвагенов больше не будет — журнал За рулем

Российских Фольксвагенов больше не будет

Немецкий производитель начал готовить к продаже завод в Калуге.

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Volkswagen AG сделал громкое заявление

Немецкий автоконцерн Volkswagen начал готовиться к продаже завода в Калуге, пишет «Газета.ru» со ссылкой на информированные источники. Однако официального заявления от компании пока не было.

Известно, что российское предприятие немецкого концерна недавно посещали две делегации потенциальных покупателей — из Казахстана и Австрии, а также чиновники Минпромторга.

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О готовности немецкого автоконцерна избавиться от актива свидетельствует то, что недавно российское представительство Volkswagen поменяло руководителя: новым гендиректором стал экс-директор по персоналу (HR) Геррит Шпенглер. Назначение на руководящий пост эйчара всегда свидетельствует о свертывании или существенном сокращении бизнеса, это распространенная практика.

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В июне Volkswagen объявил о закрытии и нижегородской площадки, а сотрудникам было предложено уволиться добровольно, за бонусы.

Завод Volkswagen в технопарке «Грабцево» в Калужской области начал выпуск автомобилей в 2009 году. В Калуге выпускали модели Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Volkswagen Tiguan. В Нижнем Новгороде на площадке ГАЗа — Skoda Octavia, Karoq и Kodiaq и Volkswagen Taos.

  • Volkswagen Group приостановила производство в России еще в марте этого года. И до сих пор компания определялась с дальнейшими планами.
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Фото: Станислав Красильников/ТАСС

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