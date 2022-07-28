Услугу «Трезвый водитель» хотят узаконить

Идею выдвинули представители Российской общественной инициативы. Ее дальнейшее продвижение зависит от мнения россиян.

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Инициаторы объяснили, в чем именно заключается польза от официального статуса услуги. Сейчас водитель, который соглашается сесть за руль чужого авто, нарушает закон. Он не вписан в полис ОСАГО, а значит, соглашаясь подменить за рулем подвыпившего хозяина машины, трезвый водитель рискует собственными правами.

Таким образом, если услугу легализуют, уверены авторы проекта, сервис станет доступнее. Для водителей больше не будет риска получить проблемы с законом. Значит, таких предложений станет больше, а цены могут снизиться.

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Также среди плюсов официального оформления сервиса называют снижение числа ДТП. Здесь подразумеваются аварии, которые совершают водители после употребления алкоголя или просто в состоянии сильного переутомления. Авторы проекта считают, что если услуга станет доступнее, то водители будут активнее ее использовать.

Также активисты уверены, что необходимо внести изменения в Закон об ОСАГО. Случай, когда в ДТП на чужой машине попадает сотрудник сервиса «Трезвый водитель», предлагают признать страховым. Однако официальное оформление услуги подразумевает более сложную процедуру ее получения. Не исключено, что каждый раз водителю придется заключать письменный договор с тем, кто будет его подменять.

Сейчас инициатива находится на общественном голосовании. На федеральный уровень она сможет выйти только после того, как наберет необходимое количество голосов жителей страны.