Россияне начали скупать праворульные машины

Продажи начали расти в тех регионах, где авто с правым расположением руля традиционно не очень жаловали...

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Автомобили с правым расположением руля становятся одним из трендов на российском рынке автомобилей с пробегом. Как отмечают специалисты аналитического агентства «Автостат», в целом ряде регионов РФ наблюдается рост рынка «праворулек». Интересно при этом, что на Дальнем Востоке и в Сибири, которым принадлежит 84% рынка «праворулек», их продажи упали на 22% и 18% соответственно.

Да и в целом за первое полугодие 2022 года россияне приобрели 63,5 тысяч легковушек с правым рулем, что на 17% меньше, чем за такой же период в прошлом году. Зато там, где праворульные авто традиционно не очень жаловали, продажи вдруг начали расти: в Центральном (+9%), Северо-Западном (+14%) и Северо-Кавказском (+1%) федеральных округах.

Конечно, на названные округа приходится всего 5% рынка машин с правым рулем, но в более детальной разбивке — по субъектам РФ — рост выглядит весьма впечатляющим. Так, в Чечне зафиксирован наибольший рост рынка «прулей», +74%! Кроме этого, объемы покупок таких машин увеличились еще в 20 регионах нашей страны, причем в 15 рост оказался двузначным. В их число попали Московская область (+15%), Москва (+18%) и Санкт-Петербург (+24%).

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Эксперты связывают эту ситуацию с увеличением объемов ввоза в Россию машин с правым рулем из Японии, а также с параллельным импортом, который разрешило Правительство РФ в условиях санкций.

А в целом подержанные машины за полгода подорожали на 17%...

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