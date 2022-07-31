АВТОВАЗ возвращается к производству более мощных моторов

Двигатели ВАЗ-21129 применяются на моделях Largus и Vesta. В отличие от уже восстановленного в производстве восьмиклапанника, этот шестнадцатиклапанный мотор локализован не полностью...

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Волжский автозавод в ближайшее время может частично вернуться к выпуску автомобилей с 16-клапанным двигателем ВАЗ-21129. Напомним, этот 106-сильный мотор ставится на Largus и Vesta. По данным Avtograd news, в конце июля на заводе в Тольятти собрано около 600 указанных двигателей, и часть их пойдет на последнюю партию из 240 автомобилей Vesta NG.

Говоря о Весте, заметим, что ранее тот же источник сообщал, что именно на столько автомобилей (240 шт.) Ижевскому автозаводу удалось найти комплектующие для сборки. По предварительным данным, после выпуска этой партии производство Весты будут переносить в Тольятти, чтобы возобновить в 2023 году. Но сейчас в Тольятти делают только 8-клапанные двигатели ВАЗ-11182, которые ставят на младшую модель Granta.

ВАЗ-11182 практически полностью локализован, и именно поэтому его производство удалось так быстро запустить после весеннего простоя завода. А вот в 16-клапанном ВАЗ-21129 использовались ШПГ Federal Mogul, рампа и форсунки Siemens Deka, датчики Bosch. Возможно, именно в связи с этим речь пока идет только о выпуске ограниченной партии из 600 моторов.

Помимо ВАЗ-21129, у обновленной Весты в гамме ожидается еще два двигателя — хотя один из них, судя по всему, надолго не задержится.

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Фото: АВТОВАЗ