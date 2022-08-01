Важные изменения для водителей с 1 августа

Новый способ контроля за нарушителями и другие новшества, которые осложнят жизнь автовладельцам.

1. Камеры в «люстрах» машин ДПС

Материалы по теме В России запатентовали навороченную мигалку ГИБДД

Пока такие системы внедряют в автомобили ГИБДД в качестве эксперимента. Светосигнальные балки оборудуют приборами видеофиксации с углом обзора в 360 градусов.

Фиксация нарушений будет не единственной задаче камер. Они также смогут считывать номера машин и тем самым определять автомобили в угоне. А кроме того, оборудование сможет распознавать лица и вычислять людей, которые находятся в розыске.

Пока эксперимент будут проводить на дорогах Москвы и Московской области. В случае, если система покажет хороший результат, ее внедрят на постоянной основе со следующего года.

2. Тревожная кнопка снова обязательная

Материалы по теме Как защитить машину от угона надежно и недорого

Весной российским автопроизводителям разрешили выпускать машины без системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Послабление сделали из-за дефицита электронных чипов. Такие машины сходили с конвейера условием, что впоследствии их дооснастят.

Провести дооснащение производители могут до 1 февраля 2023 года. А вот отсрочка на выпуск машин без тревожной кнопки заканчивается уже 1 августа. Теперь каждый автомобиль, выпущенный в России, обязательно будет оснащаться системой экстренного вызова .

3. Сложности с пересечением границы

С этим нововведением прежде всего столкнутся те, кому часто приходится ездить в Латвию. С 1 августа 2022 года правительство этой страны приостанавливает действие соглашения об упрощенном пересечении границы россиянами — жителями приграничных районов.

Причиной послужило закрытие Россией консульства Латвии в Пскове. Как объяснили в латвийском МИДе, это было единственное место, где можно было получить такое разрешение. До этого упрощенное получение виз действовало на протяжение 12 лет.

Материалы по теме Иномарки из-за границы стало проще зарегистрировать

4. Штраф за грязные номера (с конца августа)

Речь о новой организации проезда по платным участкам дорог. Она вступит в силу в конце лета. Работать они будут на трассах с безбарьерной системой взимания платы.

Дело в том, что если водитель проедет по такой трассе, то его номер фиксируется камерой и средства списываются со счета автоматически. А вот если денег на счету будет недостаточно, то у автовладельца будет пять дней, чтоб погасить задолженность. Если же камера не сможет распознать грязный номер, то водителю грозит штраф в размере 500 рублей. Также, уточняет «Газета.ру», по новым правилам оператор имеет право не пропустить авто с нечитаемым номером через пункт взимания платы.

«За рулем» можно читать в Viber.



