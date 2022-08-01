Важные изменения для водителей с 1 августа

1. Камеры в «люстрах» машин ДПС
Пока такие системы внедряют в автомобили ГИБДД в качестве эксперимента. Светосигнальные балки оборудуют приборами видеофиксации с углом обзора в 360 градусов.
Фиксация нарушений будет не единственной задаче камер. Они также смогут считывать номера машин и тем самым определять автомобили в угоне. А кроме того, оборудование сможет распознавать лица и вычислять людей, которые находятся в розыске.
Пока эксперимент будут проводить на дорогах Москвы и Московской области. В случае, если система покажет хороший результат, ее внедрят на постоянной основе со следующего года.
2. Тревожная кнопка снова обязательная
Весной российским автопроизводителям разрешили выпускать машины без системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Послабление сделали из-за дефицита электронных чипов. Такие машины сходили с конвейера условием, что впоследствии их дооснастят.
Провести дооснащение производители могут до 1 февраля 2023 года. А вот отсрочка на выпуск машин без тревожной кнопки заканчивается уже 1 августа. Теперь каждый автомобиль, выпущенный в России, обязательно будет оснащаться системой экстренного вызова.
3. Сложности с пересечением границы
С этим нововведением прежде всего столкнутся те, кому часто приходится ездить в Латвию. С 1 августа 2022 года правительство этой страны приостанавливает действие соглашения об упрощенном пересечении границы россиянами — жителями приграничных районов.
Причиной послужило закрытие Россией консульства Латвии в Пскове. Как объяснили в латвийском МИДе, это было единственное место, где можно было получить такое разрешение. До этого упрощенное получение виз действовало на протяжение 12 лет.
4. Штраф за грязные номера (с конца августа)
Речь о новой организации проезда по платным участкам дорог. Она вступит в силу в конце лета. Работать они будут на трассах с безбарьерной системой взимания платы.
Дело в том, что если водитель проедет по такой трассе, то его номер фиксируется камерой и средства списываются со счета автоматически. А вот если денег на счету будет недостаточно, то у автовладельца будет пять дней, чтоб погасить задолженность. Если же камера не сможет распознать грязный номер, то водителю грозит штраф в размере 500 рублей. Также, уточняет «Газета.ру», по новым правилам оператор имеет право не пропустить авто с нечитаемым номером через пункт взимания платы.
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