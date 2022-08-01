Новый ассортимент фильтров для Hyundai Solaris

Практически все именитые бренды, производящие автомобильные фильтры, ушли из России. Рынок наводнил опасный контрафакт, способный убить двигатель за считаные десятки километров.
Дело в том, что фильтрующий элемент производится из высокотехнологичных материалов, которые доступны только серьезным производителям. Продавцам подделок просто негде его взять, отчего в ход идет обычный картон или материал, предназначенный для производства дешевых одноразовых салфеток. Такие поделки просто не выполняют функции фильтрации и ведут к капитальному ремонту двигателя, что под санкциями стоит очень дорого.
«За рулем» решил обезопасить автомобилистов и выпустил на рынок качественные фильтры для иномарок и отечественных машин. Все они производятся на лучших заводах внутри страны, отчего стоят недорого.
И мы рады сообщить о пополнении нашего ассортимента масляным фильтром для Hyundai Solaris/Kia Rio c улучшенными характеристиками.
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