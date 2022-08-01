Новый ассортимент фильтров для Hyundai Solaris

Санкции поставили российских автовладельцев перед вопросом: какие теперь использовать фильтры для технического обслуживания автомобилей, чтобы не нарваться на подделку и не угробить мотор? «За рулtм» знает правильный ответ!

Практически все именитые бренды, производящие автомобильные фильтры, ушли из России. Рынок наводнил опасный контрафакт, способный убить двигатель за считаные десятки километров.

Фильтр масляный «За рулем» ZR.LF12 (код.59651) подходит для автомобилей Hyundai Accent, Getz, Solaris, а также Kia Rio 3 и Soul.

Дело в том, что фильтрующий элемент производится из высокотехнологичных материалов, которые доступны только серьезным производителям. Продавцам подделок просто негде его взять, отчего в ход идет обычный картон или материал, предназначенный для производства дешевых одноразовых салфеток. Такие поделки просто не выполняют функции фильтрации и ведут к капитальному ремонту двигателя, что под санкциями стоит очень дорого.

«За рулем» решил обезопасить автомобилистов и выпустил на рынок качественные фильтры для иномарок и отечественных машин. Все они производятся на лучших заводах внутри страны, отчего стоят недорого.

«За рулем» выпустил фильтр ZR.LF12 с улучшенными характеристиками, чтобы защитить мотор ваших автомобилей Hyundai и Kia.

И мы рады сообщить о пополнении нашего ассортимента масляным фильтром для Hyundai Solaris/Kia Rio c улучшенными характеристиками.

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