Известно, сколько потратит владелец УАЗа Патриот за 5 лет — журнал За рулем

Известно, сколько потратит владелец УАЗа Патриот за 5 лет

Сегодня такой внедорожник стоит у официальных дилеров от 1 545 000 рублей.

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Расходы владельца внедорожника УАЗ Патриот за 5 лет составят почти 1 млн рублей, посчитал сайт «Цена Авто».

Для версии с механической коробкой передач 1 км пробега обойдется в 9 рублей 80 копеек. За месяц расходы составят уже 16,4 тыс. рублей, а за 5 лет — 984 245 рублей.

Из этих денег 68% (666 400 рублей) будет потрачено на оплату топлива, 18% — на страхование (118 205 рублей — на каско и 58 996 рублей — на ОСАГО). Оставшиеся 14% придется отдать за техническое обслуживание автомобиля (66 354 руб.), покупку зимних шин (48 040 руб.) и уплату транспортного налога (26 250 руб.).

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Для автомобиля с автоматом расходы будут еще выше — 1 км обойдется в 10 рублей 20 копеек, а за пять лет владения это составит чуть более 1 млн рублей.

При подсчете были взяты следующие данные: пробег за эти 5 лет составит 100 тысяч км, регион эксплуатации — Москва и область, возраст и стаж водителя — 35 лет и 10 лет соответственно.

Фото: Unsplash

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Отзывы о УАЗ Patriot (453)

УАЗ 2017 / срок владения 3 — 5 лет

Комментарий:

Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник по...

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