Нам рассказали, где и сколько можно заработать в автоиндустрии

Самые большие зарплаты, как водится, у айтишников с автотранспортной специализацией. Но есть в автобизнесе и другие неплохо оплачиваемые профессии.

Самые высокооплачиваемые профессии в автомобильной индустрии, основываясь на своей базе данных, назвал сервис Авито Работа.

В тройку работников с наиболее высокими медианными зарплатами в этой отрасли вошли:

программисты с автотранспортной специализацией — 140 000 рублей

дорожные рабочие — 90 000 рублей

таксисты — 84 000 рублей.

Четвертое место по уровню оплаты разделили между собой дальнобойщики, бурильщики и обивщики. Специалисты этих профессий могут претендовать на месячный заработок в размере 80 000 рублей.

Замыкают пятерку высокооплачиваемых профессий автомаляры и специалисты по металлу, которые могут рассчитывать на зарплату в размере 75 000 рублей.

Напомним, медианная зарплата — сумма, больше и меньше которой получают по 50% работников.

Сегодня автоиндустрия становится всё более технологичной: автоматизируются производственные процессы, совершенствуется оснащение автомобилей, появляются новые цифровые каналы продаж. Поэтому так высок спрос на IT—специалистов в этой отрасли, и он будет только расти.

Также в ближайшие пять лет в рамках госпрограмм по всей стране планируется построить и реконструировать более 110 тысяч километров дорог, и для этих целей необходимы опытные дорожные рабочие, машинисты буровых установок и спецтехники. Поэтому растет спрос и на этих специалистов.

Зарплата по регионам

Больше всего в автоиндустрии можно заработать в Москве, где медианная зарплата в данной сфере составляет 80 000 рублей, и Санкт-Петербурге — 75 000 рублей. На третьем месте Сочи — 71 000 рублей, на четвертом — Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар и Новосибирск- 60 000 рублей. Замыкают пятерку регионов Ростов-на-Дону и Тюмень — 55 000 рублей.

В целом, во втором квартале текущего года медианная зарплата в группе профессий «Автомобильный бизнес» составила 50 000 рублей с учетом всех регионов.

В Москве высок спрос на портных по перетяжке салонов автомобилей (125 000 рублей), водителей тракторов (120 000 рублей), дальнобойщиков (120 000 рублей) и управляющих автосервисов (120 000 рублей).

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В Санкт-Петербурге больше всех зарабатывают управляющие автомоек и СТО (115 000 рублей), бурильщики (110 000 рублей) и автомаляры (100 000 рублей).

Среди регионов самые высокие оклады зафиксированы у управляющих автосервисов в Новосибирске (250 000 рублей), арматурщиков в Нижнем Новгороде (225 000 рублей), водителей бульдозера в Тюмени (160 000 рублей), бригадиров смены автомехаников в Нижнем Новгороде (150 000 рублей) и программистов транспортных предприятий в Набережных Челнах (130 000 рублей).

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