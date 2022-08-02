Более 34 тонн «паленого» масла — выявлены регионы производства и сбыта — журнал За рулем

Более 34 тонн «паленого» масла — выявлены регионы производства и сбыта

Как водится, подделку упаковывали в тару известных производителей.

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В Москве, Московской и Рязанской областях полиция и ФСБ накрыли сеть подпольного производства масла.

Места незаконного производства и хранения сырья, упаковки и фальсифицированной продукции находились в арендованных помещениях в Москве и областях. Моторные масла продавались под брендами известных мировых производителей в различных регионах страны, сообщает МВД.Медиа.

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Правоохранители установили двоих подозреваемых — начальника производства и сбытчика товара. Были проведены обыски в местах проживания мошенников, в магазинах и на складах. Обнаружены производственные линии для розлива контрафактного масла и нанесения этикеток, более 34 тонн готовой продукции и 12 тыс. пятилитровых пластиковых канистр.

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Изъяты крышки, этикетки, голографические эмблемы фирм-производителей моторных масел, сырье, документы и черновые записи.

В результате экспресс-анализа, проведенного официальным представителем торговых марок, установлено, что изъятая продукция — фальсификат.

По предварительным оценкам, правообладателям причинен ущерб на сумму более 50 миллионов рублей.


Фото: Depositphotos

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