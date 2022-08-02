Нам рассказали, когда подорожает ОСАГО

В Банке России (ЦБ) опровергли слух, что это произошло уже с 1 августа, но подтвердили, что повышение цен неизбежно.

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В ЦБ отметили, что проект указания о расширении тарифного коридора в ближайшее время направят на регистрацию в Минюст. Однако многие СМИ поторопились написать, что тарифы выросли уже с 1 августа. На самом деле это не так.

«Информация ряда СМИ о вступлении в силу новых тарифов ОСАГО с 1 августа не соответствует действительности. Проект указания Банка России о расширении тарифного коридора, размещенный на сайте Банка России 22 июня, в ближайшее время будет направлен на регистрацию в Минюст России», — говорится в сообщении регулятора.



Тарифы будут повышены всё равно, но необходимо соблюсти соответствующую процедуру: после того как указание пройдет государственную регистрацию, его разместят на сайте Банка России, и, согласно закону, оно вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Расширить коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев на 26% вверх и вниз Банк России предложил еще 22 июня.

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Для частных легковых автомобилей базовую ставку тарифа «автогражданки» страховщики будут устанавливать индивидуально для каждого водителя в диапазоне 1646–7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширят на 17,8% в обе стороны.

Необходимость изменений регулятор объяснил ростом стоимости запчастей. Те детали, которые страдают при авариях чаще всего, подорожали в среднем на 28,7%, следует из обновленных справочников запчастей РСА. Страховое возмещение рассчитывается, исходя из этих справочников, напоминает регулятор.