Официальный сайт Renault прекратил работу в России

Материалы по темеRenault посчитала, сколько денег потеряла из-за ухода из России и сколько авто недовыпустила
Теперь при попытке зайти на сайт французской марки Renault пользователи видят окно с предложением зарегистрироваться. В браузере открывается страница официального сайта Lada.ru.
Для того чтобы пройти регистрацию, необходимо ввести паспортные данные и номер телефона. Никаких сведений об автомобиле на первом этапе не требуется.
После заполнения данных пользователи смогут получить полную информацию об обслуживании машин.
Материалы по темеШтрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)Новый побор для водителей в 2022Возврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?
Материалы по темеРоссиянам рассказали, где купить новый автомобиль Renault
Как сообщают «Известия», между компанией Renault и АВТОВАЗом заключен договор.
Согласно ему российский автопроизводитель обязуется заниматься обслуживанием проданных на территории РФ автомобилей французской марки и поставками запчастей к ним.
- «За рулем» можно читать в Viber.
Фото: ТАСС