Официальный сайт Renault прекратил работу в России

Пользователям предлагают зарегистрироваться на сайте другой марки.

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Теперь при попытке зайти на сайт французской марки Renault пользователи видят окно с предложением зарегистрироваться. В браузере открывается страница официального сайта Lada.ru.

Для того чтобы пройти регистрацию, необходимо ввести паспортные данные и номер телефона. Никаких сведений об автомобиле на первом этапе не требуется.

После заполнения данных пользователи смогут получить полную информацию об обслуживании машин.

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Как сообщают «Известия», между компанией Renault и АВТОВАЗом заключен договор.

Согласно ему российский автопроизводитель обязуется заниматься обслуживанием проданных на территории РФ автомобилей французской марки и поставками запчастей к ним.

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