Системы помощи троллят китайских водителей

«Я не сплю, у меня просто узкие глаза», — говорят разгневанные китайские автомобилисты.

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Системы мониторинга состояния водителя, которые определяют, отвлекся ли водитель или заснул за рулем, стали практически обязательной функцией современных машин. Но водители в Китае заявляют, что эти системы с трудом считывают их лица.

Более ранние системы мониторинга состояния водителя работали через датчики на рулевом колесе, определяя неадекватные движения. Новые версии системы используют данные с камер, направленных на водителя. Но при этом они не различают, открыты ли глаза у водителя или закрыты.

Как сообщает Carnewschina, блогер Weibo @DerekTLM в пожаловался на то, что ему несколько раз снимали водительские баллы, поскольку система мониторинга в его XPeng посчитала, что он отвлекся от управления.

Надо пояснить, что автопилот Navigation Guided Pilot XPeng дает владельцам автомобилей 100 баллов при регистрации учетной записи, а затем вычитает баллы за проступки. Спать за рулем во время работы автопилота нельзя (нужно обязательно следить за дорогой), и если глаза водителя закрыты, то система снимает баллы.

«Повторяю, у меня глаза маленькие, я не засыпаю за рулем, — написал Weibo @DerekTLM в соцсети. — Разве мы, люди с маленькими глазами, не заслуживаем права пользоваться навигационным пилотом (NGP)?»

Чанг Янь, другой китайский автомобильный блогер с 1,2 млн подписчиков, заявил, что у него та же проблема с NGP. Кстати, он в 2018 году протестировал систему автономного вождения GM Super Cruise в США и обнаружил, что система с трудом считывает его лицо.

Фото: Jéan Béller / Unsplash