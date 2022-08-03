Эксперты: бизнес-процессы в такси нужно упорядочить

За последнее десятилетие в этой сфере перевозок все настолько поменялось, что необходимо внедрение в отрасли грамотных правовых решений.

Материалы по теме В ГИБДД рассказали, как снизить аварийность с такси

В рамках X Международного Евразийского форума «Такси» (МЕФТ) корпорация МСП (малое и среднее предпринимательство) вместе со всеми заинтересованными сторонами представит проект по созданию отраслевой базы правовых решений в сфере такси.

В такой поддержке особенно нуждаются таксопарки и водители; органы исполнительной власти; агрегаторы вызова легкового такси и, конечно, пассажиры легкового такси.

При существующей нормативно-правовой базе и региональном характере регулирования часто возникают спорные вопросы, связанные с распределением ответственности за ущерб жизни и здоровью пассажиров такси между агрегаторами, таксопарками и водителями; правовыми отношениями с лизинговыми компаниями; страхованием ОСАГО для легкового такси; применением административной ответственности и получением мер господдержки.

Х МЕФТ пройдет 4–5 августа 2022 года в Москве при поддержке столичного правительства, Министерства транспорта, Минпромторга и МВД России.

Материалы по теме Новые антикризисные требования для такси

В этом году в его работе примут участие более 1000 представителей органов федеральной и региональной власти, экспертов, участников таксомоторной и смежных отраслей из регионов России и государств — членов ЕАЭС.

Итогом работы Форума станет общественная резолюция, которая соберет предложения всех участников общественных отношений в сфере такси для рассмотрения Госдумой при формировании нового федерального законодательства о такси.

Фото: Александр Щербак/ТАСС