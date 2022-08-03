Эксперты: бизнес-процессы в такси нужно упорядочить

В рамках X Международного Евразийского форума «Такси» (МЕФТ) корпорация МСП (малое и среднее предпринимательство) вместе со всеми заинтересованными сторонами представит проект по созданию отраслевой базы правовых решений в сфере такси.
В такой поддержке особенно нуждаются таксопарки и водители; органы исполнительной власти; агрегаторы вызова легкового такси и, конечно, пассажиры легкового такси.
При существующей нормативно-правовой базе и региональном характере регулирования часто возникают спорные вопросы, связанные с распределением ответственности за ущерб жизни и здоровью пассажиров такси между агрегаторами, таксопарками и водителями; правовыми отношениями с лизинговыми компаниями; страхованием ОСАГО для легкового такси; применением административной ответственности и получением мер господдержки.
Х МЕФТ пройдет 4–5 августа 2022 года в Москве при поддержке столичного правительства, Министерства транспорта, Минпромторга и МВД России.
В этом году в его работе примут участие более 1000 представителей органов федеральной и региональной власти, экспертов, участников таксомоторной и смежных отраслей из регионов России и государств — членов ЕАЭС.
Итогом работы Форума станет общественная резолюция, которая соберет предложения всех участников общественных отношений в сфере такси для рассмотрения Госдумой при формировании нового федерального законодательства о такси.
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Фото: Александр Щербак/ТАСС