Количество такси в вашем регионе ограничат — журнал За рулем

Количество такси в вашем регионе ограничат

Минтранс предложил такую норму в новом отраслевом законе, который почти готов, но Федеральная антимонопольная служба выступила против.

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Минтранс подготовил документ по урегулированию деятельности такси, в котором, в частности, хочет разрешить властям Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя или ряда других регионов устанавливать максимальное количество машин легковых такси, которые будут работать в этой сфере.

Это нужно для совершенствования организации транспортного обслуживания населения и снижения нагрузки на улично-дорожную сеть, говорится в тексте, который есть в распоряжении «Известий». Проект закона уже согласован Минтрудом, Минфином, Минэкономразвития, Минпромторгом, Ространснадзором, ФНС и Минздравом, а также одобрен на правительственной комиссии по законопроектной деятельности и скоро будет направлен в Госдуму.

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Однако Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила против планов разрешить местным властям ограничивать численность такси на регион, а также ряда других мер: таких как установление тарифов на поездки и обязанность агрегаторов открывать филиалы своих компаний в каждом субъекте РФ.

В Антимонопольной службе считают, что проект Минтранса устанавливает необоснованные и существенные барьеры для агрегаторов такси, что приведет к искажению спроса и предложения на этом рынке.

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Эксперты считают, что предложенные меры связаны с тем, чтобы не допустить переизбытка таксистов, что негативно влияет на их заработки. В проекте Минтранса также предусмотрена возможность для самозанятых водителей работать через службы заказа такси. Сегодня, чтобы возить пассажиров, они должны образовать юрлицо или зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Если документ пройдет, они смогут работать как физлица после заключения договора с агрегатором.

Фото: Depositphotos

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