Сколько россиян умеет водить автомобиль? Вы не поверите!

В том смысле, что не так уж и много, особенно среди женщин.

Материалы по теме Нам рассказали, где и сколько зарабатывают в автоиндустрии

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса об умениях россиян.

Что касается навыка управления автомобилем, то его имеют 59% россиян. Мужчины умеют водить в два раза чаще: 84% против 39% автомобилисток среди женщин.

Больше всего тех, кто имеет водительские права, среди 25-34-летних, — 76%, а далее происходит снижение: среди тех, кому 35–44, таких 67%, 45–59 — 63% и в группе 60+ только 41%.

Материалы по теме Стало известно, куда уходят бывшие продавцы иномарок

Ориентироваться по навигатору и онлайн-картам умеют 70%, среди мужчин это 81%, женщин — 62%. Среди молодежи таких больше — в возрасте 18–24 года этот навык есть у 92% опрошенных, 24–34 года — 89%, среди тех, кому 60 и больше — только 39%. При этом старшее поколение больше любит традиционные географические карты: в группе 60+ умеют по ним ориентироваться 78%, а в группе 18–24 — 77%.

***

Опрос ВЦИОМ проводили 19 июля 2022 г. методом телефонного интервью по случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. В исследовании приняли участие 1600 человек. Данные опроса взвешены по социально-демографическим параметрам.