Водителям рассказали, как избежать очередей при замене прав

С такой проблемой могут столкнуться те, кто решит воспользоваться отсрочкой до 2025 года

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Постановление о возможности не продлевать права в 2022 году вышло в апреле. Водители, у кого срок действия документа подошел к концу, могут не торопиться в ГИБДД. Замену удостоверения можно отложить до 2025 года.

Однако у этого постановления есть подводные камни. Об этом в интервью агентству Прайм рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Специалист отметила, что если дождаться окончания разрешенного срока, то можно попасть в большую очередь. Ведь в 2025 году поток желающих заменить права возрастет.

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Тянуть до последнего вовсе не обязательно. Потому водителям рекомендовали заменить права раньше, чем истечет их срок действия. Эксперт пояснила, что юридических последствий при этом не будет. Вне зависимости о того, когда владелец обратится за новым документом, — сейчас или через три года, — действовать он будет в течение 10 лет.

Ответы на все вопросы о порядке замены водительских прав вы найдете в этой публикации.

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