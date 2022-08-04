Запатентован новый китайский кроссовер

Это Haval Monster, который уже полгода продается на китайском рынке.
Это флагманский кроссовер марки, который по своим размерам уступает только внедорожнику Н9. Его длина составляет 4760 мм, ширина — 1890 мм, а высота — 1675 мм.
Обратите внимание, что у машины утапливаемые заподлицо с кузовом дверные ручки, что намекает на высокий уровень технологичности модели. Также автомобиль от собратьев по модельному ряду отличает двухэтажная головная оптика.
Кроме того, на Монстре дебютировали телематическая система Coffee Intelligent и полуавтопилот, который способен совершать обгоны без вмешательства водителя.
Среди других интересных функций — способность запоминать последние 50 м маршрута, которые машина при необходимости может проехать в обратном направлении задним ходом. Это придется очень кстати для неопытных водителей, которым нужно разъехаться с другим автомобилем в узких дворах.
Оснащается Monster бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2 литра. Будет и гибридная версия.
- За этими китайскими кроссоверами скоро выстроится очередь.
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Изображения: Great Wall, Федеральный институт промышленной собственности