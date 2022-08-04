Запатентован новый китайский кроссовер

Его изображения появились в базе Федерального института промышленной собственности.

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Это Haval Monster, который уже полгода продается на китайском рынке.

Это флагманский кроссовер марки, который по своим размерам уступает только внедорожнику Н9. Его длина составляет 4760 мм, ширина — 1890 мм, а высота — 1675 мм.

Обратите внимание, что у машины утапливаемые заподлицо с кузовом дверные ручки, что намекает на высокий уровень технологичности модели. Также автомобиль от собратьев по модельному ряду отличает двухэтажная головная оптика.

Кроме того, на Монстре дебютировали телематическая система Coffee Intelligent и полуавтопилот, который способен совершать обгоны без вмешательства водителя.

Среди других интересных функций — способность запоминать последние 50 м маршрута, которые машина при необходимости может проехать в обратном направлении задним ходом. Это придется очень кстати для неопытных водителей, которым нужно разъехаться с другим автомобилем в узких дворах.

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Оснащается Monster бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2 литра. Будет и гибридная версия.

За этими китайскими кроссоверами скоро выстроится очередь.

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Изображения: Great Wall, Федеральный институт промышленной собственности