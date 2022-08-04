Duster стал настоящей «рабочей лошадкой»

Автомобиль получил версию коммерческого фургона, при этом внешне выглядит по-прежнему.

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Dacia Duster — достаточно вместительный и доступный семейный кроссовер, однако румынская модель теперь также продается в Великобритании как коммерческий автомобиль.

Внешне Duster Commercial выглядит, как стандартный Дастер: спереди новая эмблема Dacia Link и обновленная решетка радиатора, теперь с белыми вставками. Новый логотип Dacia можно увидеть на задней панели и рулевом колесе, а также в центре каждого колеса.

Но как только вы заглядываете внутрь, Duster Commercial раскрывает свой секрет — на самом деле это коммерческий фургон, он даже омологирован в Великобритании как коммерческий автомобиль. Румынский автопроизводитель полностью изменил интерьер и заменил задние сиденья на износостойкую плоскую площадку, предполагающую 1623 литра грузового пространства и до 503 кг полезной нагрузки. Это на 1178 литров больше, чем у стандартной модели.

Для Duster Commercial доступен ряд бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом мощностью от 90 л.с. до 150 л.с. Шестиступенчатая механическая коробка передач входит в стандартную комплектацию, а опционально доступна шестиступенчатая автоматическая коробка передач Dacia с двойным сцеплением. Также есть выбор между передне- и полноприводной конфигурациями, в зависимости от потребностей клиентов.

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Базовой комплектацией является Essential со стандартными светодиодными дневными ходовыми огнями, бамперами в цвет кузова, черными рейлингами на крыше, 16-дюймовыми стальными колесами, кондиционером и передними стеклоподъемниками с электроприводом.

Версия Expression дополнена 16-дюймовыми легкосплавными дисками, передними противотуманными фарами, парковочной камерой с датчиками парковки, системой контроля спуска и блокировкой межосевого дифференциала на полноприводных моделях.

Цены на такую модель в Великобритании начинаются от 13 995 фунтов стерлингов (1 030 032 рубля по текущему курсу), а первые машины придут к местным дилерам в декабре 2022 года.

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