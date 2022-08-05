Как водители провоцируют пожар в своем авто

О самых частых причинах возгорания в автомобилях напомнили в МЧС. Специалисты утверждают: чтобы распознать возгорание, достаточно знать его основные признаки. К ним относится запах бензина или горелой резины в кабине, появление дыма из-под капота. Однако лучше до этого не доводить.
Часто, по словам спасателей, водители сами провоцируют возгорание. Например, когда самостоятельно устанавливают оборудование. При неумелых действиях могут возникнуть проблемы с электрикой. Поэтому для установки магнитолы, сигнализации или предпускового подогревателя двигателя советуют обращаться к специалистам.
Пропустить появление неполадок можно, если пренебрегать регулярным ТО. Для машин с газовым оборудованием это должна быть специализированная мастерская. И появление запаха газа — причина для немедленного визита туда.
Еще одна причина — неправильная перевозка горючих и смазочных материалов. Спасатели советуют перевозить такие жидкости только в специальных емкостях, которые не протекают. Сюда же относят случаи, когда в моторном отсеке оказываются легко воспламеняемые предметы. Например неспециализированные одеяла, которые используют для утепления.
В МЧС напоминают, что даже при соблюдении всех правил в машине должен находиться исправный огнетушитель. Это поможет быстро справиться с огнем.
- «За рулем» можно читать в Viber.