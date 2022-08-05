Появится новый способ проверить авто перед покупкой

О создании новой базы рассказал директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Александр Вдовин. Его слова приводит «Российская газета». Это будет онлайн-сервис с информацией об автомобилях, работающих в такси.
В реестр внесут данные обо всех автомобилях официальных сервисов такси. Его создатели считают, что он будет полезен покупателям автомобилей с пробегом. При помощи этой базы любой потенциальный покупатель сможет посмотреть информацию о машине и ее бывших владельцах.
Также сообщается, что будет создаваться еще одна база. В ней соберут все правовые решения в сфере такси.
Информация, которая необходима участникам рынка, в новой базе будет удобно систематизирована. Эту работу планируют завершить до конца года.
- Напомним, сейчас в Москве проходит X Международный Евразийский форум «Такси» (МЕФТ). По его итогам будет подготовлена общественная резолюция, которая поступит на рассмотрение Госдумы, формирующей новое федеральное законодательство о такси.
- «За рулем» можно читать в Viber.