Шанс получить штраф с камеры вырос на четверть

За первое полугодие с помощью камер было выписано почти 80 тысяч штрафов.

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А точнее, 79,6 тысячи, что на 24,4% больше, чем за первое полугодие 2021 года, подсчитали в Научном центре безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России.

Штрафов, выписанных инспекторами на дорогах, стало, наоборот, на 7,1% меньше, чем годом ранее (всего 10,6 тысячи).

Всего же было выписано 90,2 тысячи штрафов на общую сумму почти 62 млрд рублей. При этом производство по разным причинам было прекращено по 167 тысячам административных дел.

Больше стали заводить дел на водителей в состоянии наркотического опьянения — на 3,7% (10,3 тысячи). На 4,1% стали чаще штрафовать и пассажиров (127,7 тысячи дел). Но рекордный рост количества заведенных дел — в отношении велосипедистов и «иных лиц, участвующих в дорожном движении». Их количество выросло до 33,7 тысячи (на треть).

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Мы уже писали, что на начало 2021 года на российских дорогах работало 27 710 комплексов фиксации нарушений. Теперь же, как рассказали в Госавтоинспекции, их количество составляет 23,4 тысячи штук, включая передвижные и стационарные. То есть камер стало меньше, а штрафов — больше. Дело в обновлении функционала камер — с каждым годом они распознают все больше нарушений. Это не только превышение скорости, но и несоблюдение требований дорожной разметки, непристегнутые ремни безопасности, разговоры по телефону во время движения и даже животные на передних сиденьях машин.

Теперь нарушения на дорогах будут фиксироваться и с помощью камер, встроенных вот в такие мигалки автомобилей ДПС.

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