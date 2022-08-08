АВТОВАЗ выбрал особый антифриз для Lada Largus

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В Тольятти стартовала подготовка к выпуску лимитированной серии Lada Largus. В двигателях российского универсала будет работать антифриз российского производства Sintec Luxe.
Помимо первой заливки на конвейере антифриз Sintec будет рекомендован АВТОВАЗом для сервисного обслуживания гарантийных автомобилей в официальных дилерских центрах Lada.
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Выбор именно этой марки обусловлен успешными результатами испытаний охлаждающих жидкостей на соответствие требованиям автопроизводителя Renault в независимой европейской лаборатории.
Жидкости Sintec Luxe поставляются для автомобилей Lada с 2011 года.
За это время не было никаких нареканий к качеству продукта. Это показатель высокого качества технической жидкости, а также свидетельство надежности компании как ключевого поставщика высокотехнологичных масел и антифризов на конвейер.
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