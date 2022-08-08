АВТОВАЗ выбрал особый антифриз для Lada Largus — журнал За рулем

АВТОВАЗ выбрал особый антифриз для Lada Largus

Это техническая жидкость российского производства.

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В Тольятти стартовала подготовка к выпуску лимитированной серии Lada Largus. В двигателях российского универсала будет работать антифриз российского производства Sintec Luxe.

Помимо первой заливки на конвейере антифриз Sintec будет рекомендован АВТОВАЗом для сервисного обслуживания гарантийных автомобилей в официальных дилерских центрах Lada.

АВТОВАЗ выбрал особый антифриз для Lada Largus

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АВТОВАЗ выбрал особый антифриз для Lada Largus
Выбор именно этой марки обусловлен успешными результатами испытаний охлаждающих жидкостей на соответствие требованиям автопроизводителя Renault в независимой европейской лаборатории.

Жидкости Sintec Luxe поставляются для автомобилей Lada с 2011 года.

За это время не было никаких нареканий к качеству продукта. Это показатель высокого качества технической жидкости, а также свидетельство надежности компании как ключевого поставщика высокотехнологичных масел и антифризов на конвейер.

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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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