В России подешевели автомобили

И хотя речь идет о средней стоимости, тенденция не может не радовать.

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В июне-июле средняя стоимость нового автомобиля в России уменьшилась до 2,3 млн рублей, отмечают эксперты «СберАвто». В мае она была 2,43 миллиона рублей. Уменьшился и средний чек на подержанные автомобили. Так, в мае это было 1,15 млн рублей, а теперь 1,1 млн — по итогам двух летних месяцев.

Среди подержанных машин, приобретенных через этот сервис, самой доступной оказался Kia Rio с пробегом стоимостью 360 тыс. рублей, а самым дорогим — Range Rover Sport 2020 года за 6 млн рублей. В мае самым дорогим автомобилем стал новый китайский EXEED VX стоимостью 4,2 млн рублей, а самым бюджетным с пробегом — Ford Focus за 371 тыс. рублей.

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Эксперты СберАвто советуют не зацикливаться на покупке именно в своем регионе. Если расширить географию поиска, то можно найти более удачный автомобиль — дешевле и в более интересной комплектации. Для авто с пробегом это особенно актуально. Кроме того, стоит присмотреться к немассовым моделям — спрос на них, как правило, ниже, чем на авто из первой десятки. Ну и, конечно, не стоит игнорировать китайские автомобили — их становится больше на рынке, значит, проблем с обслуживанием и комплектующими не будет.