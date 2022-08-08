Это произошло рано утром во дворе одного из домов в Москве.

15 машин разбил мужчина во дворе дома 12 по улице Софьи Ковалевской в Москве. Мужчина по какой-то причине затаил злобу на автомобили на придомовой парковке. Орудием вандала стала металлическая мусорная урна, стоявшая неподалеку: мужчина шел вдоль парковки и планомерно разбивал ею стекла и фары машин.

Соседи говорят, что удары были такой силы, что на каждый автомобиль он тратил всего несколько секунд.

Жителю дома удалось поймать и обезвредить вандала, который находился в неадекватном состоянии, сообщил телеканал Москва 24.

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В полицию поступило около 8 вызовов, сотрудники ППС приехали на место происшествия через 10 минут, неадекватного мужчину доставили в 13-е отделение полиции. Судя по документам, он не москвич, больше о нем пока ничего не сообщают.

Пострадавшие сразу написали заявления. Предстоит оценить сумму ущерба, а затем автовладельцы должны будут обратиться в свои страховые компании.

Дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД по Москве Аркадий Баширов заявил, что дебошира направили на медосвидетельствование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В России будут выпускать свои автокомпоненты — на поддержку отрасли выделили 30 млрд рублей.

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Фото: АГН «Москва»