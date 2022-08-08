В России отзывают более 100 тысяч автомобилей Kia — журнал За рулем

В России отзывают более 100 тысяч автомобилей Kia

Водители уже могли заметить неисправность по сигналу на приборной панели.

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На этот раз отзывная кампания коснулась автомобилей модели Rio. Это машины 2013–2018 годов выпуска. Производитель обнаружил неполадки в работе модуля управления подушками безопасности. Проблема может обнаружиться у 105,4 тысячи автомобилей.

О старте новой отзывной кампании сообщили в Росстандарте.

Некоторые владельцы могли заметить неполадку, о которой сигнализировал автомобиль: в этом случае загорается лампа неисправности на приборной панели. О том, попадает ли Рио под отзывную кампанию, владельцам сообщат по телефону. Также информацию можно проверить самостоятельно на сайте Росстандарта.

Для автомобилей, владельцы которых обратятся в дилерские центры, возможно два пути решения проблемы. В машине или обновят программное обеспечение модуля подушек безопасности, или заменят его полностью.

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Отзывы о Kia Rio (8)

Kia 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Многовато 7 литров на трассе. Летом ездили в отпуск на круг 4200км реальный расход 5.5 литров. Чипованый двигатель 1.6.

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