В России отзывают более 100 тысяч автомобилей Kia

На этот раз отзывная кампания коснулась автомобилей модели Rio. Это машины 2013–2018 годов выпуска. Производитель обнаружил неполадки в работе модуля управления подушками безопасности. Проблема может обнаружиться у 105,4 тысячи автомобилей.
О старте новой отзывной кампании сообщили в Росстандарте.
Некоторые владельцы могли заметить неполадку, о которой сигнализировал автомобиль: в этом случае загорается лампа неисправности на приборной панели. О том, попадает ли Рио под отзывную кампанию, владельцам сообщат по телефону. Также информацию можно проверить самостоятельно на сайте Росстандарта.
Для автомобилей, владельцы которых обратятся в дилерские центры, возможно два пути решения проблемы. В машине или обновят программное обеспечение модуля подушек безопасности, или заменят его полностью.
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