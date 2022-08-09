Новый Geely Atlas: первые подробности

Это не замаскированный рестайлинг, а по-настоящему новая модель следующего поколения.

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В Китае новинка носит название Geely Boyue L (FX11; у нас это Atlas) — автомобиль получился самобытным и технологичным.

Построен кроссовер на новой платформе CMA от Volvo, сообщает издание «Китайские автомобили».

Габариты кузова увеличены, теперь они (длина/ширина/высота) — 4670 х 1900 х 1705 мм при колесной базе 2777 мм. Для сравнения, у текущего: 4519 x 1831 x 1694 мм, колесная база: 2670 мм.)

Двигателей два, оба турбированные: 2 л, мощностью 218 л. с. и 1,5-литровый мощностью 181 л. с. Коробка передач — роботизированная 7-ступенчатая с двойным сцеплением. Со временем предложат и гибридные версии автомобиля.

Дизайн у Geely Boyue L довольно необычный: массивная «зубастая» решетка радиатора, а логотип Geely на капоте подсвечивается и вместе с фарами и ходовыми огнями становится элементом сплошной светящейся линии с двумя уходящими вниз «клыками».

Салон также оформлен по-новому: в центре — 13,2-дюймовый вертикальный сенсорный экран мультимедиа, который плавно «перетекает» в центральный тоннель.

10,25-дюймовая цифровая приборная панель оформлена тоже необычно: атмосферная подсветка в виде вертикальных линий, проходящих через всю переднюю панель и переходящих на дверные карты, словно расширяет пространство автомобиля.

Предзаказ на Geely Boyue Lв Китае начнут принимать с помощью приложения Geely — сервис будет доступен с 10 августа. Ожидается, что цены будут варьироваться в пределах от 140 до 180 тысяч юаней (1,26–1,62 млн рублей).

Первые автомобили поступят в продажу уже в октябре этого года.

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