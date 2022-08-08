Найден способ сделать поездку на Rio или Solaris комфортнее

Хорошая новость для владельцев популярных моделей Kia и Hyundai: для этих машин появились улучшенные салонные фильтры «За рулем» с угольным наполнителем.

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Все мы знаем, как важно дышать чистым воздухом в автомобиле, особенно если поездка выдалась дальней.

Кстати, во время летнего путешествия вред для наших легких возрастает в разы! Дело в том, что на оживленных загородных трассах воздух зачастую грязнее, чем в городе. Там присутствует взвесь из мелких фракций песка и бетона, которая появляется во время ремонта дорог, канцерогенная пыль из автомобильной резины и, конечно же, сажа от чадящих грузовиков, не говоря уже об обилии угарного газа и прочих примесей. Всё это попадает в салон и в буквальном смысле отравляет жизнь водителя и пассажиров.

Угольные фильтры «За рулем» нового поколения более эффективно удерживают внешние загрязнения воздуха, сохраняя здоровье даже аллергиков и людей, страдающих астмой.

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Наиболее эффективным барьером против загрязнений является салонный фильтр, в состав которого входит активированный уголь. Такие изделия способны задерживать еще и пыльцу, угарный газ, а зимой — воздушно-капельный раствор противогололедных реагентов. Правда, стоят они дорого.

Но «За рулем» уже выпустил на рынок новую линейку салонных фильтров с угольным наполнителем для автомобилей Kia Rio и Hyundai Solaris. Теперь состав угольной смеси обладает более высокой эффективностью поглощения, чем фильтры предыдущих поколений. При этом цены очень заманчивые, так как производство расположено в России.

Подобрать фильтр «За рулем» на свой автомобиль можно по этой ссылке.