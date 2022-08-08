Иран предлагает России бюджетные машины

Оказывается, договоренность о сборке иранских автомобилей в РФ уже есть.

Об этом заявляет глава российского центра «Иранцы за рубежом». Если Китай опасается санкций из-за сотрудничества с Россией, то Иран, кажется, — нет.

Дружественная страна готова собирать в России автомобили под возрождаемыми брендами «Москвич», «Волга» и «Победа», пишет «Российская газета». Дело в том, что Иран давно находится под западными санкциями.

Один из самых известных автопроизводителей Ирана — Iran Khodro, которая уже продавала в России свои автомобили (Samand). Эта компания собирает в том числе французские автомобили Peugeot и китайские Haima и Dongfeng.

Автомобиль Iran Khodro

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Также есть вероятность, что новыми Москвичами станут автомобили китайской марки JAC, которая является партнером КАМАЗа. Но что будет выпускаться в итоге на бывшем заводе Renault в Москве, до сих пор не известно.

В новый российский автозавод вложат миллиарды.

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Фото: Iran Khodro